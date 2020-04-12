شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ مراجعة جميع المقررات الدراسية لكل المراحل عبر قنوات «عين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، عن بدء مراجعة جميع المقررات الدراسية اعتباراً من اليوم الأحد وللمراحل كافة؛ عبر قنوات “عين” على تردد عربسات 12437 عمودي.

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وأوضحت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن عملية المراجعة ستتم من خلال البث المباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظ، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (اضغط هنا).

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه سيتم مراجعة 1107 حصة دراسية في 80 مادة دراسية، يقدمها ويشرف عليها 123 معلما ومعلمة، و73 مشرفا ومشرفة.