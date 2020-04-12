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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة كيا تطلق XCeed بخط تجهيزات جديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت شركة كيا تقديم خط التجهيزات Xdition الجديد لأيقونتها XCeed الكروس أوفر، والذي يمتاز بالعديد من التجهيزات الإضافية وحليات بالمقصورة الداخلية وفقا للعين.
وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن خط التجهيزات الجديد يتميز بالتطعيمات المطلية باللون الأصفر على لوحة القيادة، وخيوط الحياكة المتباينة باللون الأصفر على كسوة الأبواب الأمامية وكسوة المقاعد المكونة من الجلد والقماش.
وتتألق المقصورة الداخلية باللون الأسود على السقف، والدواسات الرياضية. ويقدم خط التجهيزات للسيارة أيضا مقعد قائد قابلا للضبط مع وظيفتي الذاكرة وتدفئة المقعد، كما يعد مكيف الهواء ثنائي المناطق، والمقود الجلدي مع وظيفة التدفئة ضمن التجهيزات الموسعة.
وتعتمد كيا XCeed Xdition على شاشة رقمية قياس 12.3 بوصة، ونظام صوتي فائق مع شاشة لمسية قياس 8 بوصات ونظام دمج الهواتف الذكية عن طريق أبل Car play وأندرويد Auto.
ولتسهيل عملية ركن السيارة، تم التجهيز بكاميرا للرجوع للخلف، مع مستشعر صف في الأمام والخلف. وتكتمل هذه التجهيزات الموسعة بكشافات LED، والجنوط الخفيفة قياس 18 بوصة، والزجاج المعتم.
وتتضمن السيارة العديد من الأنظمة المساعدة مثل مساعد الركن، ومحذر التصادم، ومساعد الضوء العالي، ومساعد السير في الزحام، ووظيفة Stop-and-go.
وتتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 140 و160 حصانا.
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