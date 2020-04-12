تنفيذا لتوجيهات السيسي... الجيش يوزع الكمامات الطبية على المواطنين

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إنه "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الحاسمة للحد من انتشار فيروس كورونا ، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين بتوفير الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجاناً بالأماكن العامة والميادين الرئيسية ومحطات مترو الأنفاق الرئيسية ومواقف النقل الجماعى والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين". وجدير بالذكر أن القوات المسلحة قامت بفتح خمسة خطوط إنتاج جديدة ومطورة للماسكات الطبية التنفسية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية بإنتاج يومى يصل إلى 100 ألف ماسك وتوفيرها للمواطنين فى ظل خطة الوقاية الشاملة التى تنتهجها الدولة لمواجهة تداعيات أزمة إنتشار فيروس كورونا . ويأتى ذلك بحسب الصفحة في إطار خطة القوات المسلحة لتقديم كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا بما يكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

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