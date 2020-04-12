بعد أول إصابة بكورونا.. تجهيزات طبية تصل حضرموت اليمنية

اليمن / الخليج 365



تسلمت محافظة حضرموت اليمنية، الأحد، سيارات إسعاف وتجهيزات طبية من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالبلاد، في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا.



وكانت الحكومة اليمنية أعلنت الجمعة تسجيل أول إصابة بكورونا، في مدينة الشحر بحضرموت (شرق).



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، بأن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة سلمت للسلطات بحضرموت، 6 سيارات إسعاف رباعية الدفع، وتجهيزات طبية، وأدوية، ومعقمات، وأدوات وقاية.

وتضم التجهيزات 30 جهازا طبيا مختلفا من بينها أجهزة تنفس صناعي (لم تذكر عددها)، وفق المصدر ذاته.



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ونقلت الوكالة، عن وكيل محافظ حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، قوله إنه "سيتم توزيع التجهيزات الطبية على مستشفى (الحياة) المخصص لعزل وعلاج إصابات كورونا، وعدد من المستشفيات الأخرى".



ودعا الكثيري، رجال الأعمال والشركات التجارية في البلاد إلى مساندة جهود السلطة المحلية لمواجهة كورونا.



والسبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تعمل على رفع جاهزية 37 مستشفى في اليمن وخاصة أقسام العناية المركزة من أجل مواجهة كورونا، بالشراكة مع الأمم المتحدة والسلطات الصحية في البلاد.



ويأتي تسجيل أول حالة إصابة باليمن في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس بين القوات الحكومية المدعومة سعوديا والحوثيين المدعومين إيرانيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.