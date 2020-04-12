الجيش اليمني يعلن اعتراض صاروخ باليستي "حوثي" في سماء "مأرب"

اليمن/ علي عويضة / الخليج 365

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الأحد، اعتراض صاروخ باليستي "حوثي" في سماء محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في حسابه على تويتر، إن "منظومة الباتريوت اعترضت صاروخا باليستيا في سماء مأرب".

وأضاف أن الصاروخ "أطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية ظهر اليوم"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذا هو الصاروخ الثاني الذي تستهدف به جماعة "الحوثي" محافظة مأرب خلال 24 ساعة، حيث وقع صاروخ مساء السبت قرب منزل شيخ قبلي في مديرية "الوادي" بالمحافظة، حسب مسؤول محلي.

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ولم يتسن أخذ تعليق فوري من قبل الحوثيين حول الاستهداف.

ويتبادل الجيش اليمني والحوثيون، اتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف العربي بقيادة السعودية، وبدأ سريانه الخميس.

والأربعاء، أعلن التحالف وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد، لمدة أسبوعين "قابلة للتمديد"، لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة للهدنة التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف العربي، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.