الحوثي: إعلان التحالف وقف إطلاق النار "تضليل"

اليمن/ الخليج 365

قالت جماعة الحوثي، الأحد، إن إعلان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وقف إطلاق النار، بمثابة "تضليل وتدليس على العالم".

جاء ذلك في تصريح لمحمد عبدالسلام، الناطق باسم الجماعة ورئيس فريقها المفاوض، نقلته قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين.

وأوضح عبدالسلام: "هناك تصعيد جوي وبري من قبل تحالف العدوان، مع استمرار الحصار.. ما أعلنه من وقف لإطلاق النار مجرد تدليس وتضليل على العالم".

وأضاف: "لو كان ثمة توجه جاد نحو السلام، لأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صريحا بإيقاف الحرب العبثية ورفع الحصار الجائر؛ لا أن يكتفي ببيان هزيل يجاري فيه التحالف".

ولم يصدر على الفور تعليق من قبل التحالف حول تصريحات المسؤول الحوثي.

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وفي وقت سابق الأحد، دعت الحكومة اليمنية في بيان لوزارة الخارجية، إلى ضغط دولي على الحوثيين من أجل القبول بوقف إطلاق النار.

والسبت، رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بإعلان السعودية وقف إطلاق النار في اليمن من جانب واحد، مشددين على ضرورة التركيز من أجل التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل كل جهد ممكن لمواجهة تفشي انتشار فايروس كورونا.

ومساء الأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، بداية من الخميس 9 أبريل/ نيسان الجاري، مع إمكانية تجديده، تلبية لدعوة أممية متكررة بشأن وقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا.

ورحب الحكومة اليمنية بالمبادرة وأعلنت التزامها بوقف إطلاق النار، فيما وصفت جماعة الحوثي المبادرة بالمناورة، واتهمت التحالف بالاستمرار في التصعيد العسكري بعدة جبهات.

وتبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون الاتهامات بخصوص خرق إعلان وقف إطلاق النار في عدد من المحافظات.

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