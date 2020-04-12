كورونا السعودية.. 7 وفيات ترفع الإجمالي إلى 59

الرياض / الخليج 365

أعلنت السلطات السعودية، الأحد، تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 59.

وقالت وزارة الصحة، في بيانها اليومي حول مستجدات الفيروس، إنه "تم تسجيل 429 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 4462"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واس".

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ولفتت الوزارة إلى شفاء 41 حالة جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 761.

وأعداد الوفيات والمتعافين محسوبة ضمن إجمالي الإصابات.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و794 ألفا، توفي منهم نحو 110 آلاف، فيما تعافى أكثر من 410 آلاف، بحسب موقع Worldometer.

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