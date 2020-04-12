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رئيس الوزراء البريطاني يغادر المستشفى

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد أنه غادر مستشفى في لندن وسيواصل مرحلة التعافي من مرض كوفيد-19 في مقره الريفي المعروف باسم تشيكرز.

وقال متحدث “غادر رئيس الوزراء المستشفى ليواصل تعافيه في تشيكرز”، وأضاف “بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور. وهو يود توجيه الشكر للجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة التي تلقاها”، وتابع “قلبه مع كل من ألم بهم هذا المرض”.

وكان جونسون قد نُقل لمستشفى سانت توماس بوسط لندن في الخامس من أبريل نيسان لاستمرار معاناته من أعراض المرض الناجم عن . وفي السادس من أبريل دخل وحدة العناية المركزة وظل فيها حتى التاسع من الشهر.

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