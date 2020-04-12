تسجيل 72 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

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ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، إلى 1617 حالة، بعد تسجيل 72 حالة جديدة اليوم الأحد.
ووفقاً لصحيفة “هسبريس” المغربية، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد المتماثلين للشفاء بلغ 153، بينما تُوفي 7 حالات إضافية؛ ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 113.
وطالبت وزارة الصحة، المواطنين، بالالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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