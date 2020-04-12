شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: 429 إصابة جديدة بـ«كورونا» في المملكة و7 وفيات خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة: إن “إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا ارتفع إلى 4862 حالة منها 3642 نشطة”.

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وأشار “متحدث الصحة”، إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بكورونا لتصل الوفيات إلى 59 حالات، فيما تعافت 41 حالة ليصل مجموعهم 761.

وأضاف “العبد العالي”: أن عدد الحالات في الحجر الصحي بلغت أكثر من 7000 شخص، بينهم 2000 قادمين من الخارج، مؤكدًا أن 95% من الموجودين في الحجر حالتهم الصحية مطمئة.

وحذر متحدث الصحة الشباب من التهاون بفيروس كورونا قائلاً: “نجدد التذكير على أن الشباب عُرضة للإصابة بفيروس#كورونا، وعُرضة للدخول في حالة حرجة لا قدّر الله، وقد يسبب الوفاة”.