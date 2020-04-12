"هيئة الاتصالات" الإماراتية تحجب 1688 موقعا إلكترونيا مخالفا خلال 2019

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد بأن عدد المواقع الإلكترونية التي قامت هيئة تنظيم الاتصالات بحجبها خلال عام 2019 بلغ نحو 1688 بانخفاض نسبته 5ر63% مقارنة مع 2659 موقعا جرى حجبها في عام .2018

ولفتت إلى أن حجب هيئة تنظيم الاتصالات لهذه المواقع جاء نظرا لمخالفة المحتوى الذي حاولت تمريره للجمهور في الدولة وعلى نحو يتعارض مع سياسة الهيئة والمشغلين في قطاع الاتصالات بشأن استخدام شبكة الإنترنت.

وتشمل قائمة المحتوى المحظور نشره على الإنترنت في دولة الإمارات "كل المواد التي تحض على التمييز العنصري وازدراء الأديان والإرهاب والمنافية للأخلاق والقذف والتشهير بالإضافة إلى مواقع خدمات الاتصالات غير المشروعة وتلك التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية والاحتيال الإلكتروني وغيرها من المواقع المخالفة للقانون".

ووفقا للإحصائيات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات فقد تم حجب 542 موقعا يتعارض محتواها مع الآداب العامة، تشكل ما نسبته 32% تقريبا مع إجمالي المواقع المحجوبة خلال .2019

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وعلى مستوى المواقع التي حاولت ممارسة النصب والاحتيال الإلكتروني التي جرى حجبها خلال العام الماضي فقد بلغ 436 موقعا، في حين جرى حجب 253 موقعا حاولت تخطي نظام الحجب والدخول الى محتوى محظور.

وتوزعت بقية المواقع التي جرى حجبها بين تلك التي حاولت تقديم خدمات اتصالات غير مشروعة أو أنشطة مخالفة للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت، والتي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور وذلك بالتنسيق مع المشغلين في قطاع الاتصالات، كما أنها تعتمد على بلاغات الجمهور في عمليات الحجب للمواقع المخالفة للقانون.