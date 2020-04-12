وقال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأحد، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية في حصة "ضيف الصباح"، قال "إن مشروع الطاقة الشمسية "ديزارتيك" قد شهد تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية، كما أن الإتفاق المبدئي تم توقيعه بداية الشهر الجاري"، وفق صحيفة"النهار" الجزائرية.
وأضاف الوزير بأن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز والشريك الألماني يتواصلان هذه الأيام عن طريق تقنية المحاضرات عن بعد للتحضير"فيديو كونفيرانس" للاتفاق التقني، فضلا عن تحديد الإمكانيات الطبيعية والمؤهلات التي تحوزها الجزائر من الطاقة الشمسية.
كما كشف عرقاب "أن مشروع "ديزارتيك" للطاقة الشمسية ما هو إلا مشروع يندرج في إطار استراتيجية وطنية للطاقة يتم التحضير لها بالتنسيق مع عدة وزارات وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسيتم عرض هذه الاستراتيجية قريبا".
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر توقع اتفاقا مبدئيا مع ألمانيا لإطلاق مشروع "ديزارتيك" للطاقة الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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