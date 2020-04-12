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السعودية تسجل أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس كورونا

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة ، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، "وصل عدد المصابين بالفيروس في المملكة إلى 4462 بعد تسجيل 429 إصابة جديدة".

وأشار إلى "تعافي 41 حالة جديدة ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الوباء إلى 761 شخصا".

​وأضاف أنه "تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 59 حالة".

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