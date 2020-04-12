الإمارات تتخذ قرارا جديدا بشأن النشاط الرياضي

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم، ظهر اليوم الأحد، أن اتحاد كرة القدم الإماراتي تابع خلال اجتماعه، اليوم، عبر نظام الاتصال المرئي، مع الجهات المختصة في الدولة آخر المستجدات الصحية الخاصة بوباء كورونا، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للحد من انتشاره.
وأشار الاتحاد إلى أن القرار يشمل جميع المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، وأنشطة المنتخبات الوطنية ولجنتي كرة القدم للسيدات والصالات والأكاديميات الخاصة وغيرها.
وكان اتحاد الكرة الإماراتي قرر تعليق النشاط الرياضي اعتبارا من 15 مارس/آذار الماضي، بسبب التطورات الصحية الراهنة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و790 ألف إصابة، ونحو 110 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 410 ألفا.
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