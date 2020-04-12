وقالت الوزارة، في بيان لها، إن حالة الوفاة التي تم تسجيلها، تعود إلى مقيم مصاب بالفيروس يبلغ من العمر 42 عاماً وكان يعاني من أمراض مزمنة، وذلك حسب
الأنباء القطرية "قنا".
وزارة الصحة العامة توضح أن حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة، وتكشف أن حالة الوفاة التي تم تسجيلها، تعود إلى مقيم مصاب بفيروس /كوفيد-19/ يبلغ من العمر 42 عاما وكان يعاني من أمراض مزمنة.#قنا— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 12, 2020
وأشارت إلى تسجيل 251 حالة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2979 حالة، موضحة أن حالات الإصابة الجديدة تعود إلى مخالطين لحالات سابقة من مواطنين ومقيمين وعمالة وافدة.
ولفتت إلى تسجيل 28 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين في البلاد إلى 275 حالة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون و700 ألف شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع أكثر من 109 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر قطر تسجل 251 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 2979 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.