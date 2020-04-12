إن كنت ممن يستخدمون يوتيوب عبر حاسب لوحي مثل آيباد وغيره، فإن الموقع الآن سيدعمه بشكل أفضل بحيث يتيح التعامل بالإيماءات وحتى عرض أيقونات أكبر لسهولة التحكم.
عملت يوتيوب على تحديث واجهة موقعها الرسمي ليناسب الحواسب اللوحية مثل آيباد ولوحيات أندرويد وحتى حواسب كروم بوك التي تدعم اللمس.
الآن يوتيوب يدعم الإيماءات بحيث يمكنك التحول بسرعة من العرض على كامل الشاشة بدلاً من المشغل الصغير وذلك بحركة الأصابع بطريقة السحب للأعلى أو الأسفل.
كما تم تحسين تصفح الموقع وتحريك الصفحة وأصبحت سلسة أكثر، مع أيقونات حجمها أكبر وحتى قائمة النقاط الثلاثة تدعم اللمس بشكل أفضل.
كذلك طريقة فرز الفيديوهات التي شاهدتها مسبقاً أو قوائم التشغيل أصبحت أفضل.
كل هذه التعديلات مرحب بها من المستخدمين الذين لا يعتمدون على تطبيق يوتيوب بل العرض من متصفح ويب، وكانت يوتيوب قد بدأت باختبارها الشهر الماضي والآن أصبحت متاحة للجميع رسمياً.
التدوينة يوتيوب تحسّن دعم موقعها للأجهزة اللوحية اللمسية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر يوتيوب تحسّن دعم موقعها للأجهزة اللوحية اللمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.