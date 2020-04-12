شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة الفلسطينية ، اليوم الأحد ، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى بلدة سلوان بالقدس المحتلة، وحمّل المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم ، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إسرائيل المسؤولية عن حياة الفلسطينيين في المدينة المقدسة ، مشيرا إلى أن إجراءات الاحتلال الاسرائيلي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من رصد تطور الحالة الوبائية في المدينة.

وأكد ملحم أن الحكومة تتابع عن كثب أوضاعهم واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، خاصة وزارة شئون القدس والمحافظة، والصعوبات التي تقف أمامهم خلال قيامهم بواجبهم في تقديم الخدمات لهم جراء المعيقات التي توضع من قبل الاحتلال، التي كان آخرها اعتقال وزير القدس ومحافظها. وأدانت الحكومة الفلسطينية إجراءات الاحتلال التي تعطل قيام الهيئات والمؤسسات الوطنية بواجباتها تجاه الفلسطينين، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لحمل إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال، على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي. Advertisements وكان مدير عام الرعاية الأولية فى وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، قال اليوم الأحد، إنه لم تسجل أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 268 حالة، تماثلت 58 منها للشفاء، وأضاف كمال - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن نتائج 521 عينة أخذت من مختلف محافظات البلاد جاءت سلبية، أى أنها غير مصابة.

من جانب أخر أجرى، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عباس اطمأن خلال الاتصال الهاتفي على بن طارق وعلى الشعب العماني الشقيق، في ظل انتشار جائحة "كورونا" في المنطقة والعالم، معربا عن ثقته بأن السلطنة ستتجاوز هذه الجائحة بأقل الخسائر.