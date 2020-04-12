شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة بورصة التركية تحتل الترتيب الخامس في الإصابات بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى مدينة بورصة التركية لتنتقل المدينة للترتيب الخامس على مستوى تركيا من ناحية عدد الإصابات بعد أن كانت فى الترتيب الثانى عشر.
وصرح أخصائي أمراض صحة الأطفال فى مدينة بورصة التركية أورهان سافينش جورا ، أن مدينة بورصة كانت في المركز الخامس بين المحافظات التي لديها أكبر عدد من حالات الإصابة الإيجابية بفيروس كورونا منذ 10 أيام، واليوم هى في المركز الخامس والوضع أصبح خطير للغاية.
وأوضح الطبيب التركى أورهان جورا ، هذه المعلومات من خلال بعض البيانات التى شاركها عن طريق حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر جورا أن مدينة بورصة التركية هي المحافظة الخامسة من حيث عدد الحالات بعد إسطنبول وإزمير وأنقرة وكوجالي.
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