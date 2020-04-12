الإمارات تدرس قيوداً على الدول الرافضة لاستعادة رعاياها

محمد إبراهيم / الخليج 365



قالت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، إنها أمام خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل، مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة.



وأوضحت الوزارة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأحد، أن الخطوة تأتي بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الإمارات، الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.



وأشارت إلى أن الرفض يأتي، رغم انتهاء علاقة الرعايا بالعمل أو خروجهم في إجازة مبكرة.



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وتابعت الوزارة: "من بين الخيارات التي تتم دراستها حاليا، إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة".



كما تخطط لوضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول، من بينها تطبيق نظام " الكوتا " في عمليات الاستقدام.



يأتي رفض الدول لاستقبال رعاياها، وسط حالة من الفزع العالمي من تفشي فيروس كورونا وصعوبة السيطرة عليه.



وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و794 ألفا، توفي منهم نحو 110 آلاف، فيما تعافى أكثر من 410 آلاف، بحسب موقع Worldometer.

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