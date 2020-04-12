البيشمركة: "داعش" شكل محاكم جديدة وفرض أتاوات بالعراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قال وزير البشمركة شورش إسماعيل (وزارة حرس إقليم كردستان شمالي العراق)، الأحد، إن تنظيم "داعش" الإرهابي شكّل محاكم جديدة، وأعاد فرض الأتاوات على المدنيين في مناطق لا تتواجد فيها القوات الأمنية.

وشّن مسلحو تنظيم "داعش" الثلاثاء، الماضي، هجوما على قوات البيشمركة في ناحية كولجو التابعة لمحافظة السليمانية، مما أدى إلى مقتل عنصرين من البيشمركة.

وأضاف إسماعيل في تصريح للصحفيين على هامش زيارته إلى ذات الناحية في أطراف محافظة السليمانية، أن "تنظيم داعش الإرهابي أعاد ترتيب صفوفه في المناطق التي تشهد فراغا أمنيا خاصة المتنازع عليها بين أربيل وبغداد".

وأعرب عن أسفه لعدم التمكن من التنسيق مع القوات العراقية، الأمر الذي "أدى إلى خلق فرصة ذهبية بالنسبة للتنظيم لكي يعمل في تلك المناطق".

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وأكد إسماعيل أن داعش "فرض الأتاوات، وأعاد تشكيل المحاكم ويعاقب فيها الناس، إضافة إلى حصوله على دعم من جهات، مع تمكنه أيضا من توفير العائدات المالية لمقاتليه".

وأوضح أن "هناك تعاونا بين قوات البيشمركة والأسايش والمواطنين، وسيتم توسيع هذا التنسيق والتعاون لكي تصل القوات الأمنية والمواطنون إلى مرحلة يتمكنون بها من التصدي للمخاطر التي تواجه هذه المنطقة في المستقبل".

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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