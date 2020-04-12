كورونا.. وفاتان بالمغرب وإصابات في الكويت ولبنان

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا الأحد، في كل من المغرب والكويت ولبنان، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 113، إثر تسجيل حالتين جديدتين.

وأضافت الوزارة في الموقع الخاص بكورونا أن "عدد المصابين ارتفع إلى 1617، عقب الكشف عن 72 إصابة جديدة".

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 153، بعد تماثل 7 حالات جديدة للشفاء.

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وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 80 إصابة جديدة بكورونا، رفعت الإجمالي إلى 1234.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، أن الكويت سجلت 9 حالات شفاء، رفعت المتعافين إلى 142، فيما لا زالت الوفيات مستقرة عند حالة واحدة.

من جهتها، سجلت وزارة الصحة اللبنانية، 11 إصابة جديدة بكورونا رفعت الإجمالي إلى 630.

وبلغ عدد وفيات كورونا في لبنان 20 حالة من إجمالي الإصابات، فيما لم يسجل خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أي وفاة جديدة.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و792 ألفا، توفي منهم نحو 110 آلاف، فيما تعافى أكثر من 410 آلاف، بحسب موقع Worldometer.

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