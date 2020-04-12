الصحة تعلن تسجيل 429 إصابة جديدة بكورونا و 7 حالات وفاة

أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ، عن تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة.

وأوضح العبدالعالي ، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” إن إجمالي حالات الإصابة في المملكة وصل إلى 4462 حالة حتى الآن ، من بينها 3642 حالات نشطة ومنها 65 حالة حرجة تتلقى العناية المركزة.

وأشار إلى أن حالات التعافي بلغت 761 حالة، بإضافة 41 حالة تعافي جديدة وتم تسجيل 7 حالات وفيات إضافية، معظمهم لديهم حالات مرضية مزمنة ليصل إجمالي الوفيات إلى 59 حالة حتى الآن.