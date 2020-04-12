

أكد المغربي عبد الرزاق حمد الله -مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر- أنه يشعر بالملل الشديد في الحجر الصحي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه اعتاد على أجواء السفر والتدريبات. وقال حمد الله في تصريحات بثها عبر حسابه الشخصي على “انستقرام” “أشعر بالملل داخل الحجر الصحي، لأنني اعتدت على السفر والذهاب إلى التدريبات والملاعب، لكن علينا التأقلم لحين انتهاء هذه الأزمة”. وأضاف“الحفاظ على اللياقة البدنية أمر صعب للغاية، رغم أنني أتدرب بجدية يوميًا داخل المنزل، لكن الأمر يبقى مختلفًا عند التدريب مع الفريق أو خوض المباريات”. انشر الخبر : زر الذهاب إلى الأعلى "حمد الله" أشعر بالملل داخل #الحجر_الصحي - صحيفة الخليج الإلكترونية

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