

يسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد -برئاسة أنمار الحائلي- إلى إنهاء كافة القضايا الخارجية على النادي، وذلك حتى تتمكن من قيادة الفريق إلى منصات البطولات خلال الموسم الجديد. وأوضحت بعض المصادر المقربة من الاتحاد أن الإدارة في انتظارها 3 قضايا خارجية حتى تتمكن من إغلاق كافة المطالبات المالية الخارجية. وأشارت المصادر إلى أن أندية باوك اليوناني ويانج بويز السويسري وجريميو البرازيلي أصحاب القضايا الثلاث المتبقية أمام إدارة النادي الغربي، والتي تأمل في إغلاقها. ويطالب نادي باوك بالدفعة الأخيرة من قيمة انتقال الصربي ألكسندر بريجوفيتش، فيما يطالب النادي السويسري بمستحقات انتقال سيكو سانوجو، فيما طالب النادس البرازيلي بالدفعة الأخيرة من انتقال الحارس مارسيلو جروهي. انشر الخبر : زر الذهاب إلى الأعلى #الاتحاد يسعى لإنهاء القضايا الخارجية - صحيفة الخليج الإلكترونية

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