أكثر من ألفين زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية لأمانة عسير

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سجلت أمانة منطقة عسير و بلدياتها نحو ألفين زيارة تفتيشية قامت بها على المنشآت التجارية خلال الأسبوع الماضي و ذلك للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية .
و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية من فايروس كورونا من قبل المنشآت التجارية ، و ذلك لتعزيز السلامة العامة .
و أكد الحميدي الى انه تم تسجيل اكثر من 2,658 جولة ميدانية قام بها المراقبين من الأمانة و البلديات التابعة .
الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية وتم تعقيم وتطهير أكثر من 1759 منشأة .
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