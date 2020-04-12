

كشف هشام الكثيري -مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال- أن إدارة ناديه، برئاسة فهد بن نافل، قد ربحت قضيتين ضد اثنين من الإعلاميين، وذلك بعد أن صدرت منهما إدعاءات مسيئة في حق الزعيم. وكتب الكثيري عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”:“ربحت إدارة النادي قضيتين ضد إعلامييّن صدرت منهما إدعاءات مسيئة تستوجب إيقاع العقوبات، وبانتظار البت في عدة قضايا مشابهة، وتتفاوت تلك الأحكام العامة ما بين الإيقاف والغرامات المالية”. وأضاف“كما يحتفظ النادي بالحق في المطالبة بالحق الخاص الذي تكفله له الأنظمة والقوانين، وهو الاتجاه الذي يمضي النادي قدمًا فيه”. “وفي ضوء ذلك، واصلت الإدارة القانونية رصد كافة الإساءات الإعلامية المخالفة، ورفع الشكاوى فورًا للجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للأنظمة المتبعة”. انشر الخبر : زر الذهاب إلى الأعلى #الهلال يربح قضيتين ضد اثنين من الإعلاميين - صحيفة الخليج الإلكترونية

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