تعرف على مواصفات هاتف Pixel 4a المرتقب من جوجل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تستعد شركة جوجل لإطلاق أحدث هواتفها الذكية من الفئة المتوسطة المسماة Pixel 4a.



وكشف تسريب جديد عن المواصفات الكاملة تقريباً للهاتف الذي كان من المفترض الإعلان عنه خلال مؤتمر الشركة السنوي للمطورين.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إلغاء حدث (Google I/O 2020)، وتأجيل شركة جوجل الإعلان عن الهاتف الجديد.

يأتي الهاتف بشاشة من نوع (OLED) بقياس 5.81 إنش، مثل هاتف العام الماضي (Pixel 3a)، لكن مع دقة 2340×1080 بيكسل بدلاً من دقة 1080×2220 بيكسل. وفقاً لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

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وتحتوي الشاشة على ثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل مع مجال رؤية 84 درجة، لكن بدون وجود مستشعرات (سولي) Soli، أو ميزة فك القفل عبر الوجه، وتتيح هذه الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

ويعمل (Pixel 4a) بمعالج (Snapdragon 730) من كوالكوم ثماني النوى، ولديه خياران للتخزين على الأقل، إما 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، بينما يحتوي كلا النموذجين على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، إلى جانب رقاقة الأمان (Titan M) الخاصة بجوجل، لكن دون وجود رقاقة (Pixel Neural Core).

وهناك قارئ بصمات الأصابع في الجهة الخلفية، مع كاميرا أساسية وحيدة بدقة 12.2 ميجابيكسل موجودة ضمن فتحة مستطيلة الشكل مع إضاءة (LED)، بحيث تدعم الكاميرا ميزة التركيز التلقائي، ومثبت الصورة البصري، ومثبت الصورة الرقمي.

وتقدم الكاميرا الخلفية 5 خيارات لتسجيل الفيديو هي: دقة 720 بيكسل بمعدل 240 إطاراً في الثانية، ودقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطاراً في الثانية، ودقة 1080 بيكسل بمعدل 60 إطاراً في الثانية، ودقة 1080 بيكسل بمعدل 120 إطاراً في الثانية، ودقة 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 10 مع دعم ميزة (Now Playing)، والنسخة الجديدة من مساعد جوجل الصوتي(Google Assistant)، مع حصوله على تحديثات أندرويد لمدة 3 سنوات، وبطارية بسعة 3080 ميلي أمبير قابلة للشحن السريع عبر منفذ (USB-C) بسرعة 18 وات، ولكن لن يكون هناك شحن لاسلكي.

ويأتي (Pixel 4a) مع مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ميليمتر، ويشاع أن سعر الهاتف يبدأ من 399 دولاراً.