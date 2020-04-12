أبل تطلق نسخة جديدة من أغلى حاسوب في العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أتاحت شركة أبل حاسوبها الشخصي الأعلى ثمناً في العالم ماك برو Mac Pro 2019 للبيع عبر متجرها للأجهزة المُجددة بسعر أقل من الطرز الجديدة.



وذكر الموقع المتخصص في أخبار شركة آبل (ماك رومرز) MacRumors، أن الحاسوب متاح بسعر أقل بنسبة 15% من سعر الطراز الجديد، ومع ذلك لا يزال السعر باهظاً جداً، إذ إن سعر أرخص طراز لا يقل عن 5 آلاف دولار.

Advertisements

الطراز المجدد الأرخص من الحاسوب متاح مع إمكانية ترقية ذاكرة الوصول العشوائي (رام) بسعر إضافي قدره 300 دولار، رافعاً السعر الكلي إلى 5,349 دولار. وفقاً لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

أما الطراز الأغلى سعراً فهو متاح بسعر 22,439 دولاراً، وهو أقل بنحو 4 آلاف دولار عن سعر الطراز الجديد.

يشار إلى أن أجهزة أبل المجددة تمتاز بأنها قد حصلت على مكونات جديدة بدلاً من القديمة، وأُجري لها عملية تنظيف دقيقة، وتحصل على ضمان لمدة سنة.