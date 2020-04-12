دولة عربية تطلق خدمة "الزواج عن بعد" بالفيديو

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم، فجر اليوم الأحد، أن وزارة العدل الإماراتية قدمت هذه الخدمة للحد من حضور المتعاملين الى المحاكم وتسهيلا على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية.
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وجاءت الخطوة الإماراتية الجديدة تفاديا للاختلاط المباشر، وتجنبا لانتقال العدوى من المصابين للأصحاء نتيجة تواجدهم في مكان واحد.
يتيح نظام الزواج الجديد اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين في الموقع الرسمي لوزارة العدل، والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد، لعقد القران في أقرب وقت يناسب الأطراف، ثم عقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدد بحضور جميع الأطراف عبر الفيديو.
وتتأكد المحكمة بدورها من كل المتطلبات وتصادق على العقد وترسله كخطوة أخيرة ونهائية إلى الزوجين على هاتفيهما.
ويشار إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في دبي علّقت قبل أيام خدمات عقود الزواج والطلاق، لكن قرار وزارة العدل بات يتيح الزواج من المنزل، عبر الفيديو.
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