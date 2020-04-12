الكويت تسجل 80 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234، وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي الـ35 للوزارة، إن الحالات هي "حالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وتعود لمواطن كويتي وهي قادمة ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي"، وذلك بحسب صحيفة "القبس".
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وقررت الحكومة الكويتية تعطيل المؤسسات الحكومية 11 يوما كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قررت تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2020/4/12 وحتى يوم الخميس الموافق 2020/4/23 باعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2020/4/26.
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