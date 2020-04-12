العراق… اختتام المرحلة الثانية من عمليات "أبطال النصر الثانية" 

وأفادت قناة "السومرية"، صباح اليوم، الأحد، بأن "أبطال النصر الثانية" اختتمت أعمالها اليوم، وهي العمليات التي استمرت ثلاثة أيام متتالية (بداية من صباح الجمعة الماضية)، وانتهت بتطهير (12) واديا وتفتيش 35 قرية.
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وأضاف مصلح "بلغت المساحة المفتشة أكثر من (17000) كم مربع أغلبها تتمتع بتضاريس جغرافية صعبة، تضم أودية وتلال وأنفاق، إضافة إلى دهم وتفتيش (35) قرية والسيطرة على (عجلتين) وأربعة دراجات نارية، فضلا عن مساعدة العوائل الساكنة في القرى النائية في الجانب الطبي التي تعاني من أمراض عديدة والتي تم تزويدها بالدواء والإسعافات الطبية".
وأشار قائد العمليات إلى أن "العملية شهدت اعتقال إرهابيين اثنين إضافة الى (14) مشتبها به سلموا إلى الجهات المختصة والسيطرة على (9) قطع سلاح خفيفة نوع كلاشنكوف ومنظومة انترنت وتدمير مضافة واحدة".
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