© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI
وأضاف العوادي "أيضا تقرر غلق الاستشاريات في المستشفيات الأهلية كافة وهذا الأمر ملزم للجميع وبدون استناءات وغير قابل للمراجعة بالوقت الحاضر"، محملا "إدارة المستشفى الإجراءات القانونية والتي بضمنها الغلق في حالة المخالفة".
كانت هذه تفاصيل خبر غلق العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية لمدة أسبوع في النجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.