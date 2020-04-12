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غلق العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية لمدة أسبوع في النجف

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© REUTERS / ESSAM AL-SUDANI

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن نقيب الأطباء في المحافظة، الدكتور علي العوادي، القول إنه "بناء على قرارات خلية الأزمة ولغرض إسناد خطة حظر التجوال ولحماية المرضى والكوادر الطبية على حد سواء و لغرض تعزيز الرصد للحالات المشتبة بها تقرر غلق جميع العيادات الخاصة في مختلف إنحاء المحافظة واعتبارا من 12/4 ولمدة أسبوع قابل للمراجعة والتقييم بعدها".

وأضاف العوادي "أيضا تقرر غلق الاستشاريات في المستشفيات الأهلية كافة وهذا الأمر ملزم للجميع وبدون استناءات وغير قابل للمراجعة بالوقت الحاضر"، محملا "إدارة المستشفى الإجراءات القانونية والتي بضمنها الغلق في حالة المخالفة".

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