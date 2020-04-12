10 ملايين دولار مقابل معلومات عن "الكوثراني"

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الكوثراني عمل مساعدا لقاسم سليماني

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في إعلان هذه الجائزة إن الكوثراني "تولى مسؤولية التنسيق السياسي للجماعات شبه العسكرية المتحالفة مع إيران"، التي كان ينظمها سابقا سليماني.

وأضافت في بيان "بهذه الصفة كان يسهل تحركات الجماعات التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية والتي قمعت بشكل عنيف الاحتجاجات وهاجمت بعثات دبلوماسية أجنبية وشاركت في نشاط إجرامي منظم على نطاق واسع".

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وقالت الوزارة إنها تعرض هذا المبلغ مقابل الحصول على معلومات بشأن أنشطة وشبكات ومساعدي الكوثراني، في إطار جهود لتعطيل "الآليات المالية" لـحزب الله.

ووصفت الولايات المتحدة الكوثراني في 2013 بأنه إرهابي عالمي، واتهمته بتمويل جماعات مسلحة في العراق، والمساعدة في نقل مقاتلين عراقيين إلى سوريا.