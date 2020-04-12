دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات GeekBench تؤكد على دعم هاتف Honor 30 Pro Plus لرقاقة Kirin 990 ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر Honor خلال أيام للإعلان عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Honor 30، وفي أحدث التسريبات التي جاءت عبر GeekBench كُشِفت عن Honor 30 Pro Plus الذي ينطلق قريباً برقاقة Kirin 990.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن شركة Honor تقدم الإصدارات القادمة من هواتف Honor 30 برقاقة معالج Kirin 985، على أن تقدم الشركة إصدار مميز من السلسلة، واليوم رصد بالفعل هاتف Honor 30 Pro Plus في قاعدة بيانات GeekBench برقاقة معالج Kirin 990 5G.

يأتي الإصدار الجديد في تسريبات GeekBench بنموذج رقم EBG-AN10، وهو نموذج يختلف عن هاتف Honor 30 Pro الذي رصد سابقاً بنموذج رقم EBG-AN00، لذا تشير التوقعات إلى أن النموذج الجديد يعود لهاتف Honor 30 Pro Plus.

ولقد سجل هاتف Honor 30 Pro Plus في إختبارات GeekBench عدد 3893 نقطة في الأنوية الآحادية، و 12750 نقطة في الأنوية المتعددة مع رقاقة Kirin 990 5G، وهو آداء يحاكي هاتف Honor V30، كما يظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10.

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أيضاً وفقاً للتسريبات السابقة ينطلق كلاً من هاتفي Honor 30 Pro وHonor 30 Pro Plus بشاشة OLED منحنية بحجم 6.57 إنش، ودقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما يدعم الهاتفين الشحن اللاسلكي بقدرة 27W، أيضاً يضم الهاتفين مكبرات صوتية ستريو.

من جانب أخر يدعم الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 40W، كما تنطلق سلسلة Honor 30 بتقنية صوتية مميزة مع اثنان من المكبرات بأعلى نطاق ترددي، ومؤثرات صوتية ذكية، مع نمط خاص للألعاب.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات GeekBench تؤكد على دعم هاتف Honor 30 Pro Plus لرقاقة Kirin 990 ظهر على التقنية بلا حدود.