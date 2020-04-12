دبي - بواسطة محمد فارس نظام الرؤية الليلي Lanmodo Vast Night Vision يأتي لأصحاب السيارات بمزايا عالية © Tech World قدمت بواسطة

يأتي نظام الرؤية الليلي Lanmodo Vast Night Vision ليمنح أصحاب السيارات عدد من المزايا.

الاهتمام بالسيارة لا يقتصر فقط على حرص مالكها على نظافتها الداخلية والخارجية بل يتعدى الأمر إلى اهتمام يعكس شخصية صاحبها ومدى شغفه بتمييز نفسه عن الأخريين؛ لذا نرى الكثير يلجأ إلى إكسسوارات وكماليات السيارات سواء على المستوى الداخلي الوظيفي أو الخارجي الجمالي.

مما يعني بشكل أو بأخر استغلال الشركات المصنعة لكماليات السيارات هذه النقطة بشتى الطرق لكسب رضا المستهلك والسعي لتميزه مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الوظيفي للأدوات التي تقدمها كبند ترويجي.

ومع احتواء السيارات الحديثة على مجسات ومستشعرات متعددة الوظائف لضمان عدم الاحتكاك بالأجسام المحيطة سواء الثابتة أو المتحركة منها وتسهيل عملية الركن عبر الكاميرا العكسية وما إلى ذلك، أدى هذا كله لزيادة الأمان أثناء القيادة.

مع التأكيد أن هذه الأدوات يمكن إرفاقها أيضاً بالسيارات الأخرى الأقدم الفاقدة لها من باب الكماليات؛ بالإضافة إلى إمكانية تزويد كلا الفئتين بأنظمة أخرى كنظام الرؤية الليلي Lanmodo Vast Night Vision الذي يوفر رؤية ليلية غاية في الوضوح بطريقة سهلة وتكلفة جيدة.

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يتكون نظام الرؤية الليلي Lanmodo Vast Night Vision من شاشة HD قياس 8.2 بدقة 1080 بكسل وكاميرا ليلية متموضعة في الخلف لها القدرة على مسح المحيط أمام السائق لمسافة تصل 300 متر. حيث يمكن تثبيت الجهاز بطريقتين مختلفتين حسب رغبة المستهلك، وذلك عبر قطعة تثبيت مطاطية يمكن وضعها على تابلو السيارة أو عن طريق حامل بملصق يمكن تثبيته على الزجاج الأمامي وكل القطعيتين متوفرتين الجهاز.

فيما تكمن أهمية نظام Lanmodo في توفير روية ليلية واضحة في المناطق شديدة الظلمة وحتى في ظل عدم تشغيل مصابيح الإنارة الأمامية في السيارة؛ مما يوفر مبدأ أمان أكبر أثناء القيادة وبشكل خاص للأشخاص الذي يعانون من مشاكل في النظر تضطرهم لعدم استقلال سيارتهم ليلاً.

ومن الناحية الأخرى يعد الجهاز وسيلة مهمة لقاطني المناطق الريفية البعيدة ومحبي المغامرات والتخييم في المناطق النائية لما يوفره من رؤية واضحة للبيئة المحيطة ليلاً أثناء التنقل.

السعر والتوفر في السوق

تخطط الشركة المطورة لتوفير Lanmodo Vast Night Vision في سوق الشرق الأوسط خلال الشهرين القادمين؛ فيما يمكن طلبه من خلال الموقع الإلكتروني بحيث يبلغ سعر النظام بمواصفاته الأساسية 499 دولار أمريكي، وبإضافة الكاميرا الليلة الخلفية 599 دولار أمريكي.

التدوينة نظام الرؤية الليلي Lanmodo Vast Night Vision يأتي لأصحاب السيارات بمزايا عالية ظهرت أولاً على عالم التقنية.