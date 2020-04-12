دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة توطين منصة للشرائح الإلكترونية eSIM لأول مرة في توطين منصة للشرائح الإلكترونية eSIM لأول مرة في السعودية

منصة توطين من stc أول منصة للشرائح الإلكترونية eSIM في المملكة العربية السعودية.

أعلنت stc عن منصة توطين لتقديم خدمة الشرائح الإلكترونية المدمجة eSIM، لتكون الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية. وذلك بحصولها على الاعتماد الدولي لتقديم الخدمة من الرابطة العالمية لمشغلي الهاتف الجوال GSMA.

وأصبح بإمكان شركة stc كذلك تزويد الخدمة لجميع شركات الاتصالات داخل المملكة كمنصة وطنية لتقديم خدمة الشرائح الإلكترونية المدمجة، كما يمكن تزويد الخدمة لأي شركة اتصالات في منطقة الخليج العربي أو أي شركة اتصالات دولية لها رغبة في حصول الخدمة من الشركة.

وأعرب النائب الأعلى للتقنية والعمليات، المهندس هيثم الفرج في stc، عن إطلاق توطين بأنه “الإنجاز الذي يعد ثمرة الجهود المشتركة بين الشركة ورابطة GSMA”.

وأكد الفرج أن الاعتماد الذي حصلت عليه الشركة يؤكد إلتزامها بتوطين الصناعة ضمن برنامج الشركة لتعزيز المحتوى المحلي “روافد” تحقيقًا لأحد أهداف رؤية المملكة 2030.

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وأضاف الفرج: “إن اعتماد الشرائح المدمجة في المملكة هو خطوة إلى الأمام نحو تميز أداء الشركة والتزامها بتوطين تكنولوجيا eSIM وتمكين التحول الرقمي”.

تعتبر الشرائح الإلكترونية المدمجة البديل الحديث لبطاقات SIM البلاستيكية التقليدية، وتتيح للمستخدمين إضافة أرقام أخرى بدون الحاجة لاستخدام بطاقة nano-SIM فعلية، أي دون الحاجة لإضافة شريحة أخرى في جهاز الجوال، كما تتيح حرية أكبر في اقتناء وإلغاء الاشتراكات عن بعد.

ولتقديم خدمات الشرائح الإلكترونية، يتوجب على الشركة المستضيفة لمنصة الشرائح الإلكترونية eSIM، اجتياز مجموعة من الفحوصات والاختبارات تحت إشراف رابطة مشغلي وشركات الهواتف المحمولة “GSM Association” لضمان توافر القدرات التقنية والأمنية لتشغيل الخدمة.

ينتظر أن تمثل تقنية الشرائح الإلكترونية أحد أبرز ملامح قطاع الاتصالات بالمستقبل، كونها تتيح التشغيل الأمثل لتطبيقات مستقبلية مثل إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات توجيه المركبات والذكاء الاصطناعي والمراقبة عبر الفيديو.

التدوينة توطين منصة للشرائح الإلكترونية eSIM لأول مرة في السعودية ظهرت أولاً على عالم التقنية.