19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس الشرقية المحتلة

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-



أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الأحد، تسجيل (19) إصابة جديدة، بفيروس كورونا، في منطقة سلوان ووادي حلوة، بالقدس الشرقية المحتلة.

وحمّل ملحم في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة عنه، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة أهل المدينة، مشيراً إلى أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من رصد تطور الحالة الوبائية بين المواطنين في المدينة.

وأشار إلى عدم وجود رصد دقيق لعدد الإصابات بالقدس المحتلة، حيث نقل عن مصادر محلية قولها إن العدد (36) إصابة، بينما تشير مصادر حقوقية إلى أن الإصابات تتراوح بين (65-70) حالة.

وأضاف ملحم إن الحكومة "تتابع عن كثب أوضاع أهل القدس واحتياجاتهم عبر المؤسسات والهيئات الرسمية، وخاصة وزارة شؤون القدس والمحافظة".

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وطالب المجتمع الدولي، بالتدخل لحمل إسرائيل كسلطة محتلة على الاضطلاع بمسؤولياتها وفق القانون الدولي.

وتحتل إسرائيل، القدس الشرقية منذ عام 1967، وتمنع الحكومة الفلسطينية من تقديم خدماتها هناك.

وكان مدير عام الرعاية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، قد قال اليوم الأحد، في بيان، إن إسرائيل "لا تتعاون معنا ولا تسمح لنا بأخذ عينات أو القيام بأي إجراء داخل القدس".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) يبلغ 268، تماثلت 58 منها للشفاء.

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