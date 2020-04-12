الصحة العالمية: العراق لم يغادر ذروة الإصابات بـ"كورونا"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

نفت منظمة الصحة العالمية، الأحد، صحة تقارير إعلامية قالت إن العراق غادر ذروة الإصابة بفيروس "كورونا".

وتناقلت وسائل إعلام محلية وحسابات على مواقع تواصل اجتماعي تصريحا منسوبا إلى منظمة الصحة العالمية، يفيد بأن البلاد تجاوزت ذروة الإصابة بالفيروس، وأن الإجراءات المشددة سيتم تخفيفها.

ونشر مكتب المنظمة في بغداد بيانا على صفحته الرسمية في تويتر، قال فيه: "تنفي منظمة الصحة العالمية ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام من أن العراق غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا وفي الاتجاه نحو السيطرة عليه".

ودعّت المنظمة الأممية "المؤسسات الإعلامية إلى توخي الحذر عند نقل أخبار متداولة دون الرجوع إلى مصدر موثوق".

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وأعلنت وزارة الصحة الأحد، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" في محافظتي كركوك (شمال) والبصرة (جنوب)، رفعت الإجمالي إلى 74.

وفي عموم البلاد، ارتفع عدد الوفيات إلى 74 من إجمالي 1318 إصابة بالفيروس تماثل منها 601 حالة للشفاء.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

وحتى ظهر الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و790 ألفا، توفي منهم نحو 110 آلاف، فيما تعافى أكثر من 410 آلاف، بحسب موقع Worldometer.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.