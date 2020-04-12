الحوثي: التحالف دمر 412 منشأة تعليمية باليمن

اليمن/ الخليج 365



قالت جماعة الحوثي، الأحد، إن التحالف العربي بقيادة السعودية، دمر بشكل كامل 412 منشأة تعليمية، منذ بدء تدخله عسكريا في اليمن قبل أكثر من 5 سنوات.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الخليج 365، صادر عن وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين.

وأوضح البيان أن التحالف "دمّر 412 منشأة تعليمية بشكل كامل، نالت منه محافظة حجة (شمال غرب) النصيب الأكبر بـ 110 منشأة مدمرة، فيما تلتها محافظة صعدة (شمال) بـ 106 مدرسة".



ولفت إلى أن "التحالف دمر1491 مدرسة بصورة جزئية، فيما تسبب بإغلاق 756 مدرسة منها 179 في صعدة (المعقل الرئيسي للحوثيين)".



وتابع: "تسبب العدوان والحصار بتضرر 3 آلاف و652 منشأة تعليمية بأضرار مباشرة وغير مباشرة، وتأثر قرابة مليوني طالب في أنحاء اليمن".



ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل التحالف بقيادة السعودية، الذي سبق وأن شدد حرصه على تجنب قصف المرافق المدنية، مقرا بوقوع بعض الأخطاء.



وفي سياق متصل، اتهمت جماعة الحوثي، التحالف العربي بقيادة السعودية، بشن 7 غارات جوية على محافظتي مأرب والجوف شرقي البلاد.



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جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، نقلته قناة المسيرة الفضائية (تابعة للحوثي).



وتحدث سريع قائلا إن الجماعة "تصدت لثلاثة زحوفات للقوات الحكومية استمرت منذ منتصف ليل السبت وحتى صباح الأحد، منها زحفان على جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وزحف آخر بمديرية صرواح بمحافظة مأرب".



وزعم سقوط عشرات القتلى والجرحى من القوات الحكومية خلال كسر الزحوفات.



ولم يصدر تعليق فوري من قبل الجانب الحكومي حول اتهامات المسؤول الحوثي.



والأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لأسبوعين "قابلة للتمديد"، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.



وتبادل الجيش اليمني وجماعة "الحوثي"، اتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه، الخميس.



ومنذ 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.