البورصة السعودية تهبط 1.26 بالمئة رغم اتفاق النفط

طارق خالد / الخليج 365
هبط المؤشر العام للبورصة السعودية 1.26 بالمئة، في بداية التعاملات الأسبوعية، الأحد، على الرغم من اتفاق خفض الإنتاج.
ويقضي اتفاق (أوبك+) بخفض إنتاج الخام بمقدار 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو/ أيار المقبل حتى نهاية يونيو/ حزيران 2020، منها 400 ألف برميل حصة المكسيك من الخفض، وهو رقم ترفضه الأخيرة.
وبحسب الاتفاق، فإن خفض الإنتاج سيتراجع إلى 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو/ تموز حتى نهاية 2020، يتبعه خفض بمقدار 6 ملايين برميل يوميا مطلع 2021 حتى نهاية أبريل/ نيسان 2022.
وجاء تراجع الأسهم السعودية اليوم، بضغط من الشركات القيادية خاصة "أرامكو السعودية" التي تراجع سهمها 1.4 بالمئة إلى 31.55 ريالا، دون سعر الاكتتاب (32 ريالا).
كما تراجع سهم شركة سابك، أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة، بنسبة 2.26 بالمئة؛ فيما هبط سهم "الأهلي"، أكبر بنوك البلاد، 1.63 بالمئة، ونزل "مصرف الراجحي"، أكثر الشركات وزنا في السوق، 1.08 بالمئة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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