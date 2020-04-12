لمواجهة كورونا بالجزائر.. كتابك يصلك المنزل معقمًا

الجزائر/حسام الدين إسلام/الخليج 365

تواصل إحدى الجمعيات الثقافية بالجزائر، في ظل الحجر الصحي نشاطات وفعاليات لدعم تدابير مواجهة الفيروس، أبرزها مبادرة "كتاب ضد كورونا"، والتي تعنى بتوصيل كتب معقمة إلى البيوت.

ويشرف المقهى الثقافي التابع لجمعية "فسيلة" (مستقلة) بمحافظة برج بوعريريج (شرقي البلاد) منذ إطلاق المبادرة قبل أسبوعين، على توزيع كتب معقمة على العائلات في منازلها.

وقال رشيد بلمومن، رئيس جمعية "فسيلة" إنّ "المبادرة تنظم تحت شعار خذ كتابا وامكث في بيتك".

وأضاف بلمومن في حديث للأناضول: "المبادرة تسعى إلى تحقيق هدفين، هما مرافقة المواطن في حجره المنزلي بما يبعد عنه الملل فلا يخرج من بيته، واستغلال استعداد الناس للقراءة في هذا الوضع، لزرع ثقافة الكتاب بينهم".

بدوره، قال عبد الرزاق بوكبة المشرف على المقهى الثقافي، إنّ "توصيل الكتب إلى المنازل، تم عبر 3 دفعات منذ إطلاق المبادرة قبل أسبوعين".

Advertisements

وأكدّ بوكبة للأناضول أن "المبادرة التي أشاد بها إعلاميون ومثقفون بمواقع التواصل الاجتماعي، تتم بالتعاون مع نادي الدراجين بمدينة البرج (مستقل)، حيث يتكفلون بتوصيل كتب معقمة إلى كل البيوت التي طلب أصحابها ذلك".

ومنذ 25 فبراير/ شباط الماضي، بعد تفشي فيروس كوورنا في الجزائر، حولت أسرة المقهى الثقافي لبرج بوعريريج نشاطاتها الميدانية إلى منصات التواصل بإطلاق "المقهى الثقافي الافتراضي"، كما أطلقت ورشتين افتراضيتين في أدب اليوميات والقصة الموجهة للأطفال.

وتزامنت هذه المبادرة مع إعلان السلطات حظر تجوال ليلي في كافة الولايات وعزل محافظة البليدة بؤرة الفيروس من أجل محاصرة انتشاره كما علقت كافة النشاطات السياسية والرياضية والثقافية إلى غاية 19 أبريل/ نيسان الجاري.وتوالت مبادرات لدعم الحجر في قطاع الثقافة، حيث أطلقت جمعية "ضوء المتوسط" الثقافية (غير حكومية) في 5 أبريل الجاري، بمحافظة عنابة (شرقي البلاد) مهرجانا افتراضيا لفيلم المنزل، بهدف "كسر ملل الحجر الصحي" الذي فرضه فيروس كورونا.

وقبل أيام، بدأ المسرح الحكومي الجزائري والمركز الجزائري للسينما والسمعي البصري، ومتحف السينما الجزائرية (هيئات حكومية) في بث نشاطات فنية وثقافية على موقعي يوتيوب وفيسبوك.

وحتى مساء السبت، بلغ عدد وفيات كورونا بالجزائر، 275 حالة، من بين 1820 إصابة مؤكدة حسب وزارة الصحة.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.