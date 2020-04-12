- 1/2
- 2/2
غادر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، كيني دالجليش، المستشفى التي دخلها الأربعاء الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
كان ليفربول أعلن أن دالجليش البالغ من العمر 69 عامًا، دخل المستشفى بعدما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا خضع له إيجابية، رغم أنه لم تظهر عليه أي أعراض.
ونقلت صحيفة «صنداي بوست» البريطانية عن دالغليش شكره للعاملين بالمستشفى. مشيرًا إلى أنهم يقومون بعمل مذهل.
وقال: «الناس تعتقد أنني تلقيت اهتمامًا أكبر بسبب اسمي، ولكن جميع مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية يحظون ببالغ الاهتمام».
وانتقل دالجليش إلى ليفربول قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي عام 1977؛ ليحقق رفقة الريدز ستة ألقاب للدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة كؤوس دوري وكأس السوبر الأوروبي وثلاث كؤوس أوروبية.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة ليفربول ينتصر على فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.