أسطورة ليفربول ينتصر على فيروس كورونا

غادر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، كيني دالجليش، المستشفى التي دخلها الأربعاء الماضي، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان ليفربول أعلن أن دالجليش البالغ من العمر 69 عامًا، دخل المستشفى بعدما جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا خضع له إيجابية، رغم أنه لم تظهر عليه أي أعراض.

ونقلت صحيفة «صنداي بوست» البريطانية عن دالغليش شكره للعاملين بالمستشفى. مشيرًا إلى أنهم يقومون بعمل مذهل.

وقال: «الناس تعتقد أنني تلقيت اهتمامًا أكبر بسبب اسمي، ولكن جميع مرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية يحظون ببالغ الاهتمام».

وانتقل دالجليش إلى ليفربول قادمًا من سيلتيك الاسكتلندي عام 1977؛ ليحقق رفقة الريدز ستة ألقاب للدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة كؤوس دوري وكأس السوبر الأوروبي وثلاث كؤوس أوروبية.