دردشة مع النجم خلیل طفیحات

صوت الأردن الأصیل، عاشق العود ومروض أوتارة العصیة، ملحن قد سخر للأنغام ترانیمه، أسر بھدوؤه قلوب عاشقیه و محبيه غنى للصمت فأنطقه لحن للحزن فأبتسم.

ایقظ قصص الحب والحرب في ذاكرة العاشقین،سفیر النغم واللحن الشجي،سفیر الحب والإنسانیة والسلام المطرب والملحن خلیل طفیحات من المملكة الأردنیة الھاشمیة ضیف ھذا الحوار الفنی :

1/في البدایة حدثنا عن خلیل الإنسان ومن ثم خلیل الفنان وكیف كانت بدایتك الفنیة لیتعرف علیك جمھورك أكثر ؟

.. بسم الله الرحمن الرحیم .

بدایةً أود أن اشكر الأخت العزیزة على إستضافتي في صحیفة الخلیج الإلكترونیة والتي سأطل من خلالھا إلى جمھوري الحبیب في الخلیج العربي أما عن بدایاتي الفنیة فكانت منذ الصغر حینما كنت ولا أزال مولعاً بالطرب الأصیل زمن كوكب الشرق السیدة أم كلثوم وغیرھا من عمالقة الفن العربي.

كنت أستمع للطرب الأصیل لفترات طویلة في صغري حتى اكتسبت تلك الموھبة من خلال إذني الموسیقیة كما أني نشأت وسط أسرة تھوى الفن مما ساعدني على اكتشاف موھبتي الفنیة في سن مبكرة جداً حیث كان الفضل یعود لوالدي رحمھ الله الذي كان یشجعني بإستمرار.

بدأت أتنقل بین حقول الطرب وقد شدني في تلك الفترة الفن الشعبي وتحدیداً الفن الشعبي السعودي الراقي والذي أنتج اجیال من المطربین الشعبیین والتي لا تزال أعمالھم تصدع في الأفق حتى یومنا ھذا وكان لھذا اللون التأثیر الكبیر في مشواري الفني حیث كنت امارسه بحب لا یوصف.

في سن المراھقة ازداد شغفي بالفن وتولعي بھ فبدأت أستمع لأنغام الألات الموسیقیة والعزف علیھا فكبرت بداخلي الموھبة وكبر معھا الحلم بالوصول للناس من خلال موھبتي الفنیة ومن ھنا بدأت تحدي الذات وسرت نحو النجاح بخطوات مدروسة وثابتة.

خضت عدة تجارب فنیة ناجحة على مستوى المملكة الأردنیة وتحدیداً في بلدتي الحبیبة بلدة الطیبین من الأھل والأحباب

والأصدقاء بلدة ( ملیح ) مسقط رأسي التي ترعرعت فیھا حیث كانت البوابة الرئیسیة التي عرفت الجمھور على خلیل طفیحات وأذكر حینھا موقف لا ینسى لمدیرة مركز النشاطات الإجتماعیة الأستاذة ریوف العجالین حیث قامت مشكورة بدعوة العازفین من الفرقة النابغة من الإذاعة والتلفزیون لتدریبي على آلة العود التي اشتدت اوتارھا عندما لامستھا اناملي حینھا شعر المدربون بموھبتي وعبقریتي وشدة إحساسي وقدرتي الھائلة في التعلم السریع.

خلال اقل من شھر أصبحت أعزف المقطوعات الشعبیة لعدة فنانین من المملكة الحبیبة المملكة العربیة السعودیة أمثال الراحل الفنان حجاب بن نحیت والفنان بطي البذالي وغیرھم من عمالقة الفن الشعبي وغیرھم من الفنانین انذاك أقمت أیضاً حفلات غنائة في مناسبات عدة كما كنت احي حفلات الأھل والأصدقاء والمعارف بدعوات وجھت لي منھم وبلا شك كنت دائماً البیھا وكم كانت شدة سعادتي عندما أسمع عبارات التشجیع والإعجاب والإھتمام الكبیر من الحضور ومع مرور الوقت اتسعت دائرة شھرتي وانتشرت في جمیع أنحاء الوطن العربي فقررت تأسیس فرقة خاصة بي تجمع عدة آلات موسیقیة فأزداد الطلب في إقامة الحفلات وبذلك حققت شھرة على نطاق اوسع وكونت قاعدة جماھیریة كبیرة كما تلقیت دعوات من

بلدان عربیة لإحیاء الحفلات بھا.

2 / سندباد العود والرحالة المجازف . أین ستكون محطتك القادمة وھل ستكون الأخیرة ؟

بالنسبة للمحطة الأخیرة فلیس في عالم الفن محطات لأنهعندما یتبادر للذھن ھذا اللفظ فقد تعلق ھذه الكلمة بالسطر والنقطة كبدایة جملة وانتھائھا وكلنا یعرف أن عالم الفن لیس لھ نھایة فحین نبدأ معه نبقى نسیر فیه حتى ینتھي أجلنا وھو یبقى تماماً كالخلود وكالنقش في الحجر الثمین وما أقدمھ للفن أقدمه عن حب ورغبة وستبقى تلك المشاعر متدفقة ما حییت كما لو كانت أول محطة لھا بدایة ولیس لھا نھایة ولو كان لھا نھایة فستكون محاولة إعادة الفن بصورة أجمل لكي لا یندثر في ظل تلك الموجة من الأغاني البعیدة كل البعد عنا.

3 /ماھى قصتك مع الغربة والبعد عن الوطن ؟

قصتي في اغترابي وابتعادي عن الوطن من أكثر الأمور الصعبة التي یضطر الكثیر منا لخوض تجربتھا فمن عاش الغربة

لابد وأن یشعر بالحزن لیس لإغترابة فقط وإنما لبعده عن وطنه وثراه الغالي وھناك من یحسد المغترب معتقداً أنھ سعید ببعده عن اھله ووطنه والحقیقة أن المغترب دائم الحزن منشغل البال دائم التفكیر بوطنھ ومن ھم فیھ من احبة كما أن الغربة لیس نحن من یختارھا ولم اكن اتوقع یوماً أن ابتعد عن دیاري ولكن كما یقال . الظروف لھا احكام.

4/غنى الفنانون حول العالم وعزفوا أعذب الألحان من خلال شرفات منازلھم أثنا الحجر المنزلي الذي نعیشھ ھذه الأیام وفي شتى أنحاء العالم بسبب تفشي وباء الكورونا المستجد،، ماذا قدم الفنان خلیل طفیحات في ظل ھذه الأزمة الراھنة ؟

حقیقة انا في ھذه الأزمة شبه متوقف عن الإنتاج بسبب الظروف الحالیة لھذا الوباء المفاجئ والذي اسأل الله العظیم أن یكفینا شره وأن تعود الأمور قریباً إلى طبیعتھا.

5 / غنیت للحب وللمعاناة وایضاً للوطن فما ھو الموضوع القادم الذي تود أن تغنیه ؟

حالیاَ لا توجد لدي خطة ولكن یوجد لدي مجموعة الحان لم أسجلھا لسببین فكثیر من جمھوري یسألني إن كان لدي أعمال خاصة بي ومثل ھذا الأسئلة من حقھم توجیھھا لي كمتابعین مھتمین لما اقدم من اعمال

السبب الأول أن بعض الألحان تحتاج توزیع موسیقي لتظھر بالصورة المطلوبة وكوني غیر محتكر لأي شركة إنتاج فمن الصعب علي تحمل تكالیف العمل لذلك انا امیل للأعمال الشعبیة والتي لا تحتاج لتوزیع كبیر

السبب الثاني أن الحقوق عادةً تضیع فلیس ھناك حقوق فكریة في السوشال میدیا بشكل عام فكم سمعنا أغاني الشیلات بألحان معروفة دون ذكر مؤلفھا الأساسي ومثل ھذه الأمور تستفزني كثیراً.

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6 / ما لذي یسبب الألم لك حتى بات ذلك واضحاً في صوتك وتعابیرك ؟

لیس في الحیاة شئ یستحق الألم كفقدان اناس سكنوا قلوبنا كفقدي لأمي حبي وملاذي وقدوتي ومثلي الأعلى والصدر الحنون رحم الله والداي جمیعاً واسكنھما فسیح جناته .

7 /إلى أي حد تتحكم الظروف الخارجیة بمزاجك كأزمة تفشي فایروس كورونا على سبیل المثال .

الفنان الذي یمتلك الموھبة لدیھ مزاجیة عالیة في الإبداع في ظل ظروف معینة فمثلاَ ھناك فنان یرید رسم لوحة فنیة فمن

المستحیل أن یتقنھا أو یبدع فیھا ما لم یكن صافي الذھن خالي البال ھائم في عالمھ الخیالي وھكذا المغني والملحن لن تبدع انامله إلا عندما یزھو بھ الخیال إلى أبعد مدى في جو ھادئ بعیداً عن ضجیج الأحداث.

8 / لماذا لا تظھر كثیراً إعلامیاً ؟

لیس كل من لا یظھر إعلامیاً لیس لدیة موھبة فالمطربة صاحبة الصوت الصباحي العذب الفنانة فیروز نلاحظ أنھا لا

تظھر إعلامیاً لأنھا لا تفضل أن یعرفھا الجمھور من خلال مقابلة تلفزیونیة وانا لا أفضل أن یعرفني الجمھور من لقاءات كما یفضل أن یعرف الفنان ویقدر من فنھ وإحساسھ وقدرتھ على إیصال ذلك الحس الفني العریق عبر إطراب آذان المستمعین ولكن ھناك حالات قد أظھر بھا إعلامیاً إذا كنت على معرفة بالإعلامي الذي سیجري معي اللقاء وإن كان سیستضیفني لإھتمامه بفني ولیس لمجرد لقاء عابر لغایة ما في نفسه.

9 / بماذا تحلم على الصعید الشخصي ؟

حلمي في ھذه الفترة أن یعم السلام والأمان أرجاء الأرض وأن یبعد الله عنا شر ھذا الوباء ویقینا بالدواء إنھ على ذلك قدیر .

10 / كلمة أخیرة لعشاق فنك .

لكل مقدر لفني ولكل مستمع حین یسمع صوتي كل الحب والإحترام والتقدیر فأنا حین أرى تعلیقات جمھوري الإجابیة تخلق في داخلي طاقة ھائلة تجعلني أستمر في العطاء بحب وسعادة كبيرة ،،، كما أحب أن أقول بعض الكلمات لكل شخص أخذ عن الفن فكرة خاطئة وخصوصاً الغناء الفن ھو لباس الفكر الصافي ھو الأسلوب السلس والمرن والمھذب والواعي ھو جمال الإنسان وروعتھ ودائماً یسعى كل فنان محب لقنة لبث الراحة والطمأنینة في قلوب الناس وأخیراً الفن مسؤولیة یجب أن تصل إلیكم في كامل حلتھا لكي تتأملوا ملامحھا الشفافة العذبة الصافیة مزینة بأعذب الألحان وارقى الكلمات

شكرأ للأخت سلمى على ھذا المقابلة اللطیفة والشكر موصول لصحیفة الخلیج الإلكترونیة ودائماً كونوا على موعد مع أعمق الالحان وأجمل الأغاني …محبكم خلیل طفیحات .