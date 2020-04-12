سامسونج تقرر إيقاف مساعدها الصوتي S Voice

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت شركة سامسونج إنها تعتزم إيقاف مساعدها الصوتي "S Voice"، الذي أُطلق لمنافسة المساعد الرقمي من أبل (سيري) Siri.



وكتبت الشركة الكورية الجنوبية في صفحة الدعم على موقعها، إن "S Voice" الذي أطلق أول مرة في عام 2012 مع الهاتف الذكي (جالاكسي إس3) Galaxy S3 – لن يكون متاحًا بعد 1 يونيو/حزيران المقبل. حسبما نشرت البوابة العربية للأخبار التقنية.

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وأشار موقع "9to5Google" المتخصص في أخبار جوجل وأجهزة أندرويد، إلى أن قدرات المساعد الصوتي من سامسونج كانت محدودة ومقتصرة على إعداد التذكيرات، وإجراء المكالمات، ولكنه لم يكن قادراً على الإجابة عن الأسئلة، مثل سيري، و(جوجل أسيستنت).

وأدركت سامسونج في وقت مبكر ضعف "S Voice" في منافسة الآخرين، أطلقت في عام 2017 المساعد الصوتي (بيكسبي) Bixby مع هاتف (جالاكسي إس8) Galaxy S8، ولكن هذا أيضاً لم يحظ بإعجاب المستخدمين، ولم يرقَ إلى مستوى المنافسة.

يشار إلى أن القليل من أجهزة سامسونج، لا تزال تستخدم المساعد الصوتي "S Voice"، وستعمل سامسونج على ترقيته إلى (بيكسبي) في وقت لاحق من العام الجاري.