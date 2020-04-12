بعد تفشي كورونا... إسرائيل تفرض ارتداء الكمامات عند الخروج من المنازل

وأكدت القناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الأحد، أنه مع ارتفاع عدد الوفيات إلى 103 حالة، والإصابات إلى 10,878، بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 174 بحالة خطيرة، فإن الوزارة اتخذت جملة من التوجيهات.
وشددت وزارة الصحة الإسرائيلية على ضرورة ارتداء الأقنعة أو الكمامة خارج المنزل، بداية من اليوم، بهدف التقليل من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفتت القناة إلى أن الالتزام بارتداء الكمامة أو القناع الواقي لا يسري على حالات معينة، من بينها الأطفال دون سن 6 سنوات، وكل من لديه إعاقة ويجد صعوبة في ارتداء القناع، مع التأكيد على أن يكون الخروج للضرورة.
وفي السياق نفسه، أوضحت القناة أن الحكومة الإسرائيلية قررت إغلاق بعض المناطق في مدينة القدس، بشكل كامل، والخروج لحالات الطوارئ فحسب.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من مليون و700 ألف شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع أكثر من 109 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
© Sputnik . MOHAMED HASSAN
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