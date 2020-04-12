وكالة: السعودية تؤجل للمرة الثالثة إعلان أسعار صادرات النفط لشهر مايو

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن مصادر مطلعة أن "المملكة العربية السعودية تؤجل قرار التسعير الرئيسي لصادراتها من النفط الخام مرة أخرى في الوقت الذي تجري فيه محادثات للتوصل إلى اتفاق بين المنتجين العالميين على خفض منسق للإمدادات لليوم الرابع".

وأضافت، أن "شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط تستعد الآن لإعلان أسعار النفط الخام لشهر مايو في يوم الاثنين"، لافتة إلى أن تلك هي المرة الثالثة التي يتم فيها تأجيل التسعير.

وأعلنت شركة "أرامكو" السعودية، مساء الجمعة الماضي، تخفيض أسعار بنزين التجزئة، مشيرة إلى أإن الأسعار الجديدة للبنزين، تأتي ضمن النشرة الشهرية لمراجعة أسعار الوقود في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

الجدير بالذكر، أن سهم شركة أرامكو سجل 31.55 ريال في التعاملات الصباحية لهذا اليوم الأحد، وفق سوق الأسهم السعودية "تداول".