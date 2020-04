دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady شاهد اللقطات الاولى التي تم تصويرها باستخدام كاميرا RED Komodo بدقة 6K

قام Jarred Land الرئيس التنفيذي واحد مؤسسي شركة RED Digital Cinema بمشاركة بعض اللقطات التي تم تصويرها باستخدام كاميرا RED Komodo على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك. © القيادي شاهد اللقطات الاولى التي تم تصويرها باستخدام كاميرا RED Komodo بدقة 6K

© alqiyady شاهد اللقطات الاولى التي تم تصويرها باستخدام كاميرا RED Komodo بدقة 6K

في مقطع الفيديو القصير أدناه والذي تم تصويره بواسطة Jarred Land

يمكنك رؤية الممثل براد بيت يعلن عن الفيلم الكلاسيكي ” بوتش كاسيدي و صندانس كيد “

والذي سيتوفر للعرض على منصة AFI Movie Club.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

تم نشر الفيديو قبل ثلاثة أيام فقط على قناة American Film Institute YoutTube

والآن تم التأكد رسميًا من أنه تم تصويره حصريًا باستخدام كاميرا RED Komodo 6K. شاهد ايضاً | ناسا تستخدم كاميرا ريد هيليوم لتصوير اول فيديو بجودة 8K

تم تصنيف كاميرا RED Komodo كـ أكثر كاميرا معقولة السعر من RED

حتى الآن، وهي مزودة بمستشعر S35 6K جديد تمامًا بقياس 27.03 مم × 14.25 مم

وبوضوح 6144 × 3240 بكسل، جميع الأجزاء الداخلية مجموعة في تصميم صغير

يشبه المكعب مع حامل عدسات RF من كانون.

© alqiyady شاهد اللقطات الاولى التي تم تصويرها باستخدام كاميرا RED Komodo بدقة 6K

ستقدم الكاميرا الجديدة أيضًا دعم تصوير انامورفيك مع مجموعة كبيرة

من خيارات التسجيل باستخدام REDCODE Raw حتى 6K بسرعة

تصل الى 40 اطار في الثانية، باستخدام المستشعر الكامل إلى جانب

دعم التركيز التلقائي للكشف المرحلي ووضع الغالق الشامل Global Sgutter.

Advertisements

© alqiyady شاهد اللقطات الاولى التي تم تصويرها باستخدام كاميرا RED Komodo بدقة 6K

تشمل الميزات الأخرى الجديرة بالملاحظة قائمة تشغيل في أعلى الشاشة

التي تعمل باللمس وشاشة عرض مباشر ووسائط تسجيل CFast 2.0

وإدخال 4K SDI ومدخل صوت 3.5 ملم ومنفذ سماعة الرأس

واتصال Wi-Fi للتحكم في الكاميرا عن بُعد والمزيد من المزايا. – ميزات كاميرا RED Komodo 6K

– مستشعر RED Komodo 6K Super35 27.03 مم

– نظام عدسات كانون RF

– تتوفر محولات RF إلى EF و PL والعديد من خيارات التثبيت

– دعم التركيز التلقائي مع الكشف المرحلي

– وضع الغالق الشامل

– مستشعر فل فريم 6K WS بدقة 6K بسرعة تصل الى 50 إطار في الثانية

– دعم انامورفيك

– وسائط تسجيل CFast 2.0

– مخرج 4K SDI (يمكن أن يكون 6G أو 12G-SDI)

– مدخل صوت 3.5 ملم / منفذ سماعة الرأس

– فتحات بطارية Canon BP عدد 2

– شبكة Wi-Fi للتحكم في الكاميرا ومراقبتها عن بُعد

– أصغر كاميرا RED حتى الآن

– التوافر عام 2020

سعر كاميرا ريد Komodo لم يتم الاعلان عنه بعد ولكن من المتوقع

ان يبدأ من 5,000$ الى 6,000$ دولار امريكي.

The post شاهد اللقطات الاولى التي تم تصويرها باستخدام كاميرا RED Komodo بدقة 6K appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي