الشرطة العراقية تعتقل 70 مخالفا لقرار حظر التجوال في كربلاء

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء في العراق عن اعتقال 70 شخصا خالفوا حظر التجوال في المحافظة، وفق ما نقلت قناة "السومرية نيوز". وذكرت القيادة، في بيان أنه "في إطار تطبيق وتنفيذ مقررات خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا، تمكنت مفارز قسم شرطة قضاء الهندية من إلقاء القبض على أكثر من 70 شخصا مخالفا لضوابط حظر التجوال". وأضافت أنه "جرى حجز 26 دراجة نارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجميع".

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