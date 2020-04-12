شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير عام الرعاية الأولية فى وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم الأحد، إنه لم تسجل أى إصابات بفيروس كورونا المستجد، لتستقر الحصيلة عند 268 حالة، تماثلت 58 منها للشفاء، وأضاف كمال - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن نتائج 521 عينة أخذت من مختلف محافظات البلاد جاءت سلبية، أى أنها غير مصابة.

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