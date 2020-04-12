شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال السعودي "سلطان العذل" الملقب بستيفن هوكينج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي رجل الأعمال السعودي سلطان العذل، الملقب بستيفن هوكينج العرب، متأثرا بمرض التصلب الضموري العضلي الجانبي، وقد حقق نجاحاً غير مسبوق من خلال إدارة شركاته، التي تضم أكثر من 10 آلاف موظف، رغم مرضه الخطير، الذي سلبه الحركة تدريجياً.

وقد أعلن سلمان ابن سلطان العذل وفاة والده، عبر موقع "تويتر"، قائلا :" ( إنا لله وإنا إليه راجعون )بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره ..إنتقل إلى رحمة الله والدي سلطان بن محمد العذل ..اللهم ارحمه وتجاوز عنه وتقبله قبولاًحسناً وثبته بالقول الثابت..ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".



سلمان العذل

وقد أصيب سلطان العذل بمرض التصلب اللويحي عام 1997، والذي أدى إلى فقدانه القدرة الكاملة على الحركة والنطق باستثناء حركة العينين والشفتين، والتنفس من خلال أنبوب، ورغم ذلك فقد حقق نجاحات باهرة في إدارة شركاته وله عدة مؤلفات منها كتاب عن تاريخ أسرته قام الملك سلمان بكتابة مقدمته.

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سلطان العذل هو أحد رجالات الأعمال البارزين في المملكة والذي استطاع أن يكون أملا جديدا لكل شاب في العالم كله، فقد استطاع أن يواجه مرض التصلب الضموري العضلي الجانبي ، فلم يعد لديه إلا حاستي السمع والبصر للاعتماد عليهما في حياته.

بدأ مشوار رجل الأعمال سلطان العذل العملي قبل أن يمرض وذلك بتأسيس شركة سمسا فيديكس للشحن السريع في عام 1994 حيث اتسعت شركته قدمت خدماتها لكافة القطاعات حتى أصبحت من أكثر الشركات نموا وانتشارا، حتى أنها أصبحت أوسع شبكة توصيل تخدم أكثر من 200 مدينة وقرية في المملكة، إضافة إلى أسطول سيارات كبيرة يزيد عن 1000 سيارة تجوب جميع أنحاء البلاد على مدار الساعة لتقديم خدمات الشحن، وعالميا تصل خدماتها إلى أكثر من 200 دولة حول العالم. في عام 1996 كانت الانطلاقة الأولى لسلسلة محلات "دانكن دوناتس" في الرياض ومنه إلى باقي أنحاء المملكة، وجاءت الفكرة حينما كان سلطان العذل في أمريكا حيث أعجب بفكرة تقديم الدونات بطعمها الرائع، فجاءت من هنا الفكرة للتعاقد مع الشركة والحصول على الامتياز الحصري والتوكيل لاسم دانكن دوناتس لتكون شركة شهية المحدودة، كما قام أيضا بتأسيس شركة مأكل العالمية المحدودة في عام 2009 وهي الشركة المتخصصة في مجال التغذية.